Gilles Pierre : « On ne voit pas comment on peut maintenir un artiste qui fait la une »

Patrick Bruel devenu persona non grata sur scène après des accusations de violences sexuelles, et la venue ce samedi à Porrentruy du rappeur Naps, condamné pour viol en première instance, qui provoque un appel au boycott du CS-POP… Autant d’affaires qui questionnent la programmation musicale des festivals. Le rappeur français, auteur de « La Kiffance », a en effet été condamné pour le viol d’une femme dans son sommeil à sept ans de prison mais a fait appel et le CS-POP invite au boycott et à la condamnation de sa venue au club En scred. Contacté par RFJ ce mercredi, le club n’a pas répondu aux sollicitations de la rédaction. « Éthiquement, on ne voit pas comment on peut maintenir un artiste qui fait la une, mais financièrement, c’est aussi très compliqué », concède le patron du Chant du Gros. Gilles Pierre a d’ailleurs fait face à une situation similaire l’an dernier : « On a confirmé un artiste et, peu de temps après l’avoir confirmé, on a appris qu’une histoire venait d’éclater, qu’il était en garde à vue. On s’est donc arrangé avec l’agent et on n’a pas signé le contrat, on a donc pu faire marche arrière », explique-t-il. Dans le cas où le contrat avec l’artiste est déjà signé, l’annulation peut coûter très cher aux organisateurs : « Dès le moment où le festival signe un contrat, s’il est responsable de l’annulation de l’artiste, il doit payer l’intégralité du cachet. Une tête d’affiche française peut coûter jusqu’à 500'000 euros. (…) On n’a pas d’assurance qui peut couvrir le fait d’annuler un artiste parce qu’il est condamné », détaille Gilles Pierre.

