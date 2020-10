« Décision logique » d’interrompre la saison

Le football amateur ne tapera plus dans le ballon cette année. La 1re Ligue a annoncé mercredi soir l’interruption des championnats. Ils ne reprendront pas avant l’année prochaine. L’Association de Football Berne/Jura en a fait de même ce jeudi matin. Le FC Bassecourt et les SR Delémont avaient encore cinq matches à jouer. Aucune date de reprise n’est pour l’heure fixée.



Les deux clubs « jaune et noir » s’attendaient à cette décision. Elle est logique, selon eux. De l’incompréhension persiste toutefois dans les rangs des SR Delémont. Patrick Fleury reste très surpris de la différence faite entre le sport amateur et le sport professionnel. « Ça ne tient pas la route », lâche le président delémontain. Les SRD, tout comme le FC Bassecourt, vont désormais se montrer prudents sur le plan financier.





La crainte des semaines anglaises

Les cinq matches à recaser l’an prochain devraient faire naître des semaines anglaises. C’est « le plus grand souci » du côté des Grands-Prés, selon Francis Rebetez. « Avec le contingent qu’on a, ce sera compliqué, poursuit le président du FCB. On devrait avoir un effectif plus important, mais on ne veut pas faire de folie ». Même son de cloche à la Blancherie où Patrick Fleury n’est pas opposé à jouer deux fois par semaine. En revanche, dit-il, « il faudra réfléchir à compléter le contingent pour éviter les blessures ». La solution vient peut-être d’un vœu de Francis Rebetez, celui de prolonger le calendrier durant le mois de juin. /msc