Les SR Delémont et le FC Bassecourt au repos jusqu’en 2021

Les SR Delémont et le FC Bassecourt ne joueront plus cette année. Le comité de Première Ligue de football a décidé ce mercredi de suspendre la saison jusqu'à fin 2020 au moins, après les décisions prises par le Conseil fédéral en lien avec le coronavirus. Aucune date de reprise n’est prévue pour le moment et le comité indique que les clubs devront être « flexibles ». Les SRD et le FCB devaient jouer encore cinq rencontres avant la trêve, dont une du deuxième tour. Les Delémontains terminent donc 2020 à la 9e place du classement avec 12 points, alors que les Vadais finissent l’année au 7e rang, avec 13 unités. /comm-mle