Nathan Garcia signe son premier contrat professionnel

Nathan Garcia découvrira le monde professionnel la saison prochaine. L’attaquant jurassien a décidé de quitter le FC Bienne et la Promotion League pour rejoindre Stade Lausanne Ouchy en Challenge League de football, selon une annonce faite dans les colonnes du Journal du Jura. L’Ajoulot de 22 ans a paraphé mardi une entente de deux ans avec le club vaudois. Il s’agit de son premier contrat professionnel. Nathan Garcia est ainsi « très satisfait » et a beaucoup aimé la façon dont le club l’a abordé. Il est conscient « qu’il faudra continuer de travailler et s’adapter au niveau », mais pour lui, il s’agit du début d’une « nouvelle aventure ». Il affirme avoir « faim de foot » et souhaite « aller encore plus loin si c’est possible ».

Nathan Garcia est passé par la formation de BEJUNE avant d’aller tenter sa chance en Espagne. Il est ensuite revenu en Suisse au FC Bassecourt puis est parti au FC Bienne. /lge