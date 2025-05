Une finale de Coupe de Suisse historique

Bâle vise le doublé

Xherdan Shaqiri espère de son côté offrir le doublé au FC Bâle pour son retour au club. Bien que le FC Bienne évolue deux échelons plus bas, il précise qu’il faudra rester attentif et ne pas prendre l’adversaire de haut. « On sait que Bienne a déjà sorti deux grosses équipes en coupe donc on doit faire attention, mais on connaît aussi nos qualités. Ils veulent aussi la coupe, ils n’ont rien à perdre. On aura besoin d’une bonne performance pour s’en sortir », admet le meilleur buteur et meilleur passeur de Super League. /cra-jpi-mle