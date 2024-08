L’hommage des ultras du FC Bâle à « Delémont »

Pour beaucoup de Jurassiens, Francis Rossé était « l’homme en fauteuil électrique » toujours affublé d’un maillot et d’une écharpe du FC Bâle. Au Parc St-Jacques, l’enceinte du club rhénan, le Delémontain décédé fin juillet des suites d’une maladie était aussi devenu une mascotte de par sa passion débordante pour son club de cœur. Ce dimanche à l’occasion du match de Super League face à Yverdon, la bouillonnante Muttenzerkurve lui a rendu un hommage poignant en dévoilant un tifo sur lequel on pouvait lire : « Tu as vécu rouge et bleu (Rotblau gläbt), Adieu Delémont (son surnom) ». Francis Rossé était également bien connu des dirigeants et présidents du FC Bâle. Plusieurs ont d’ailleurs honoré sa mémoire lors de sa disparition. /jpi