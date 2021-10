Le FC Bienne signe un exploit majuscule en Coupe

Le FC Bienne a fait tomber le Goliath vaudois. Les footballeurs seelandais ont signé un formidable exploit, mardi soir à la Tissot Arena, en s’imposant contre Stade Lausanne Ouchy, pensionnaire de Challenge League, 1-0 lors des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. La délivrance est tombée en toute fin de rencontre pour la troupe d’Anthony Sirufo.





Une affaire de tirs au but…

89e minute de jeu, le score est toujours nul et vierge entre Biennois et Stadistes dans une rencontre serrée où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, mais ont surtout chacune manqué un pénalty. Du côté du SLO, c’est Sofyan Chader qui a envoyé son essai dans les étoiles (36e) tandis que le capitaine du FCB, Adrian Fleury, a vu son envoi être stoppé par le portier lausannois à neuf minutes de la fin du match. C’est dans ce contexte que le buteur seelandais Brian Beyer a la lourde tâche de transformer le second tir au but accordé à son équipe par l’arbitre Luca Piccolo. Son shoot est dans un premier temps repoussé par le portier Niklas Steffen mais sur le rebond, le numéro 15 biennois fait chavirer le public de la Tissot Arena en propulsant le cuir au fond des filets.