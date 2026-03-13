Lulzim Hushi de retour aux SRD

Lulzim Hushi désigné pour la mission sauvetage des SR Delémont. L’entraîneur jurassien reprend la tête du club de 1re Ligue de football, selon un communiqué transmis ce vendredi matin. Il succède à Anthony Sirufo qui a été remercié jeudi. Il est engagé jusqu'à la fin de la saison, avec une possibilité de prolongation « en fonction de la situation ». Il aura pour objectif le maintien en quatrième division, alors que les « jaune et noir » connaissent une saison compliquée, avec seulement deux points d’avance sur le premier relégable, malgré deux matches joués en plus. Lulzim Hushi sera en « collaboration étroite » avec Anthony Sirufo pour reprendre la tête de l’équipe, selon les mots du président de la SA des SRD Patrick Fleury.

Lulzim Hushi a déjà dirigé les SR Delémont entre 2015 et 2016. Il avait mené l’équipe à une deuxième place en 1re Ligue pour sa première saison. L’entraîneur a également dirigé d’autres formations jurassiennes, dont le FC Bassecourt qu’il a quitté à la fin du premier tour de la saison en cours. Il était arrivé à la rescousse du club il y a deux ans pour arracher le maintien. /comm-cra





Développement suit.