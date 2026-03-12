Les SR Delémont virent Anthony Sirufo

L’histoire est terminée entre les SR Delémont et Anthony Sirufo. Dans un communiqué transmis ce jeudi en fin de matinée, le club jurassien de 1re Ligue de football annonce qu’il met un terme à sa collaboration avec l’entraîneur français. Anthony Sirufo doit aussi quitter son poste de directeur sportif. Après leur nouvelle défaite mercredi soir dans le derby à Courtételle, les SRD sont en grand danger au classement, eux qui n’ont que deux points d’avance sur la barre mais deux matches de plus au compteur que leur poursuivant et premier relégable Buochs. Les « jaune et noir » ont perdu quatre de leurs cinq premières rencontres du deuxième tour. Pire, ils n’ont plus goûté aux joies de la victoire depuis fin septembre… une éternité.

Dans son communiqué, le comité des SRD indique vouloir « provoquer une réaction au sein de l’équipe et insuffler une nouvelle dynamique pour la suite de la saison ». Le nom du futur entraîneur sera connu ces prochains jours, toujours d’après les dirigeants de club de la capitale jurassienne.





Une belle page qui se tourne

Après des passages fructueux à Bassecourt et à Bienne en tant qu’entraîneur, Anthony Sirufo a posé ses valises dans la capitale jurassienne à l’été 2022. Dès sa première saison à la tête du club jurassien, le technicien français a fêté la promotion. S’en sont suivies plusieurs moments forts, dont les aventures folles en Coupe de Suisse. Le dernier exercice a été bien plus décevant avec cette relégation sur le fil en 1re Ligue qui marqua le début d’une reconstruction difficile, périlleuse et inaboutie jusqu’aujourd’hui. Malgré l’issue, les SR Delémont tiennent à « remercier chaleureusement » Anthony Sirufo « pour son engagement sans faille, sa passion et son métier ». /comm-mle





