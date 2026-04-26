Le FC Courtételle voit les finales s’éloigner

Les Jurassiens ont fait match nul sur le terrain de Münsingen 1-1 dimanche dans le championnat ...
Le FC Courtételle voit les finales s’éloigner

Les Jurassiens ont fait match nul sur le terrain de Münsingen 1-1 dimanche dans le championnat de 1re Ligue. Ils prennent sept points de retard sur le 2e Langenthal et les finales d’ascension.

L'ouverture du score de Maxime Eschmann n'a pas suffi au FC Courtételle. (Photo : archives Georges Henz) L'ouverture du score de Maxime Eschmann n'a pas suffi au FC Courtételle. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Courtételle neutralisé en terres bernoises. Les « vert » ont partagé l’enjeu 1-1 avec Münsingen dimanche après-midi. Ils ont pourtant parfaitement lancé les hostilités dès la 10e minute de jeu. Maxime Eschmann a été l’auteur d’une frappe magistrale de l’extérieur de la surface pour ouvrir le score. Les « vert » n’étaient pas loin de doubler la mise sur un rebond accordé par le portier bernois, mais il s’en est fallu de peu pour qu’Antoine Rossé parvienne à mettre le cuir au fond des filets (25e). Le FCC a été surpris à l’heure de jeu sur un cafouillage après un corner et n’est pas parvenu à reprendre la tête, s’offrant trop peu d’occasions. La fatigue engrangée par le déplacement au Tessin et la qualification pour la prochaine Coupe de Suisse ont peut-être misé sur l’issue de la rencontre.

Les Jurassiens conservent leur place sur le podium, mais comptent à présent sept points de retard sur le 2e Langenthal en vue des finales d’ascension, alors qu’il reste cinq matches à jouer. /cra


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 18:46

Saint-Gall retarde encore le sacre de Thoune

Saint-Gall retarde encore le sacre de Thoune

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 18:40

Le FC Bassecourt prend une bouffée d’air frais

Le FC Bassecourt prend une bouffée d’air frais

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 19:12

Sion frappe un grand coup à Bâle et s'empare de la 4e place

Sion frappe un grand coup à Bâle et s'empare de la 4e place

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 16:11

Articles les plus lus

L'arbitre suisse Sandro Schärer au sifflet de PSG - Bayern

L'arbitre suisse Sandro Schärer au sifflet de PSG - Bayern

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 12:36

Sion frappe un grand coup à Bâle et s'empare de la 4e place

Sion frappe un grand coup à Bâle et s'empare de la 4e place

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 16:11

Le FC Courtételle voit les finales s’éloigner

Le FC Courtételle voit les finales s’éloigner

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 18:41

Le FC Bassecourt prend une bouffée d’air frais

Le FC Bassecourt prend une bouffée d’air frais

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 19:12

Sion vise la 4e place de Super League à Bâle

Sion vise la 4e place de Super League à Bâle

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 04:06

L'arbitre suisse Sandro Schärer au sifflet de PSG - Bayern

L'arbitre suisse Sandro Schärer au sifflet de PSG - Bayern

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 12:36

Sion frappe un grand coup à Bâle et s'empare de la 4e place

Sion frappe un grand coup à Bâle et s'empare de la 4e place

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 16:11

Le FC Bassecourt prend une bouffée d’air frais

Le FC Bassecourt prend une bouffée d’air frais

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 19:12

Lausanne se joue de Zurich et se maintient

Lausanne se joue de Zurich et se maintient

Football    Actualisé le 25.04.2026 - 19:59

Thoune doit patienter avant de fêter

Thoune doit patienter avant de fêter

Football    Actualisé le 25.04.2026 - 22:45

Sion vise la 4e place de Super League à Bâle

Sion vise la 4e place de Super League à Bâle

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 04:06

L'arbitre suisse Sandro Schärer au sifflet de PSG - Bayern

L'arbitre suisse Sandro Schärer au sifflet de PSG - Bayern

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 12:36