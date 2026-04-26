Le FC Courtételle voit les finales s’éloigner

Le FC Courtételle neutralisé en terres bernoises. Les « vert » ont partagé l’enjeu 1-1 avec Münsingen dimanche après-midi. Ils ont pourtant parfaitement lancé les hostilités dès la 10e minute de jeu. Maxime Eschmann a été l’auteur d’une frappe magistrale de l’extérieur de la surface pour ouvrir le score. Les « vert » n’étaient pas loin de doubler la mise sur un rebond accordé par le portier bernois, mais il s’en est fallu de peu pour qu’Antoine Rossé parvienne à mettre le cuir au fond des filets (25e). Le FCC a été surpris à l’heure de jeu sur un cafouillage après un corner et n’est pas parvenu à reprendre la tête, s’offrant trop peu d’occasions. La fatigue engrangée par le déplacement au Tessin et la qualification pour la prochaine Coupe de Suisse ont peut-être misé sur l’issue de la rencontre.

Les Jurassiens conservent leur place sur le podium, mais comptent à présent sept points de retard sur le 2e Langenthal en vue des finales d’ascension, alors qu’il reste cinq matches à jouer. /cra