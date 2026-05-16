Les SRD en grand danger

Les SR Delémont ont vécu un nouveau scénario catastrophe ce samedi à La Blancherie en 1re Ligue de football. Les Delémontains se sont inclinés dans les dernières minutes 3-2 face à Muttenz et se retrouvent en grand danger à deux journées de la fin du championnat. Les SRD restent dans la zone rouge, à un point du premier non-relégable Besa-Bienne qui reçoit Schötz ce dimanche (15h) alors que Bassecourt s’est envolé à six points devant grâce à son succès 2-1 face à Münsingen un peu plus tôt dans la journée.





Puni dans les derniers instants…

Les quelque 500 spectateurs de La Blancherie pensaient pourtant bien que les Jurassiens arracheraient un point, avant qu’une demi-volée du numéro 9 bâlois à l’entrée de la surface dans le temps additionnel ne termine dans la lucarne. Les Delémontains étaient à terre, sonnés par ce nouveau coup du sort sur lequel Lulzim Hushi réclamait une main, en vain. Avant cela, les SRD étaient pourtant revenus de loin. Piégés deux fois en contre et menés 2-0 à la pause à l’issue d’une première période qui n’a pas vraiment sonné le sursaut attendu, les « jaune et noir » ont su revenir sur un réveil soudain après l’heure de jeu. Ils étaient encore passablement dominés durant un bon quart d’heure au retour des vestiaires, avant que le triple changement opéré à la mi-temps par Lulzim Hushi, avec une défense à trois, ne porte ses fruits.





… alors que Delémont revenait de loin

Après une bonne récupération de Seyf Toumi, Alan Dzabana, entré à la pause, a nettoyé la lucarne bâloise d’une superbe frappe enroulée (63e). Puis, trois minutes plus tard, Yoroma Jatta envoyait une tête au fond des filets sur un bon centre de Seyf Toumi à la suite d’un corner (66e). L’embellie n’a malheureusement pas duré, Delémont ne parvenant pas à maintenir cette pression. « Après l’égalisation, on a manqué de lucidité pour jouer les situations. On s’est mis à faire du forechecking avec des longs ballons vers l’avant », regrette l’entraîneur Lulzim Hushi. La défense jurassienne a alors essuyé quelques situations chaudes devant son but, avant de craquer en toute fin de match de rencontre. Il ne reste que deux matchs, chez la lanterne rouge Old Boys qui n’est mathématiquement pas encore condamnée après son succès 5-2 à Soleure, puis face à Buochs qui est quasiment sauvé avant même son match à Langenthal ce dimanche. Mais les SRD n’ont pas leur destin entre leurs mains. /jpi