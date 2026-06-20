Le Ghana arrache la victoire contre le Panama

Le Ghana a arraché une courte victoire 1-0 mercredi face au Panama. Les Panaméens pensaient ...
Le Ghana arrache la victoire contre le Panama

Le Ghana arrache la victoire contre le Panama

Photo: KEYSTONE/AP/Frank Gunn

Le Ghana a arraché une courte victoire 1-0 mercredi face au Panama. Les Panaméens pensaient tenir leur premier point dans un Mondial, mais un but dans le temps additionnel a tout changé.

Au bout d'un match longtemps soporifique, les Ghanéens, bien plus entreprenants en seconde période, ont été récompensés de leurs efforts, quand Caleb Yirenkyi a poussé au fond des filets un centre de Brandon Thomas-Asante qui venait de déborder côté gauche (90e+5).

Pour sa deuxième participation après 2018 en Russie, où il avait concédé trois défaites, le Panama est passé tout près de décrocher le premier point de son histoire en Coupe du monde.

Mais après quelques occasions vaines de l'attaquant Jordan Ayew (65e), devenu mercredi à 34 ans le plus capé des Black Stars devant son frère Andre (121 sélections), et du défenseur Jonas Adjetey (74e), les Panaméens ont fini par céder.

Ayant assuré l'essentiel, le Ghana, pour qui le gardien de Saint-Gall Lawrence Ati Zigi est sorti sur blessure, va devoir préparer au mieux son prochain match prévu mardi à Boston face aux Anglais de Harry Kane.

Il récupèrera pour l'occasion le milieu de terrain Thomas Partey, resté en son camp de base aux Etats-Unis faute d'avoir obtenu un visa pour se rendre au Canada, car il fait l'objet d'accusations de viols et d'agression sexuelle portées par quatre femmes entre 2020 et 2022.

Les Black Stars prennent la deuxième place du groupe L derrière l'Angleterre, grande favorite, qui bénéficie d'une meilleure différence de buts après sa victoire (4-2) contre la Croatie plus tôt à Dallas.

/ATS
 

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