Steve Guerdat en « longue convalescence »

Le cavalier jurassien annonce ce lundi avoir subi une nouvelle opération du dos jeudi passé ...
Le cavalier jurassien annonce ce lundi avoir subi une nouvelle opération du dos jeudi passé.

Steve Guerdat restera éloigné des concours jusqu'à la fin de sa convalescence. (Photo : archives, EPA/Cabalar.) Steve Guerdat restera éloigné des concours jusqu'à la fin de sa convalescence. (Photo : archives, EPA/Cabalar.)

Steve Guerdat sera éloigné des concours ces prochains temps. Le cavalier jurassien annonce ce lundi sur son site internet avoir été « à nouveau opéré du dos jeudi passé ». Le Vadais avait déjà subi une opération d’une hernie discale au début de l’année. Fin juillet, « les douleurs sont revenues, il ne m’était plus possible de monter et je suis rentré faire des examens qui ont montré une récidive », écrit Steve Guerdat. « Il peut arriver que le disque opéré ressorte », ajoute le cavalier. « Je suis maintenant à la maison et au-devant d’une longue convalescence », conclut le Jurassien. /mmi 


