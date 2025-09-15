Steve Guerdat en « longue convalescence »

Steve Guerdat sera éloigné des concours ces prochains temps. Le cavalier jurassien annonce ce lundi sur son site internet avoir été « à nouveau opéré du dos jeudi passé ». Le Vadais avait déjà subi une opération d’une hernie discale au début de l’année. Fin juillet, « les douleurs sont revenues, il ne m’était plus possible de monter et je suis rentré faire des examens qui ont montré une récidive », écrit Steve Guerdat. « Il peut arriver que le disque opéré ressorte », ajoute le cavalier. « Je suis maintenant à la maison et au-devant d’une longue convalescence », conclut le Jurassien. /mmi

