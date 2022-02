La victoire du soulagement pour le HC Ajoie

Même lieu, même score et même sentiment de bonheur, mais entre les deux un gouffre de 99 jours et 19 défaites. Le HC Ajoie a enflammé la Raiffeisen Arena samedi soir en retrouvant le goût de la victoire. Il s’est offert le scalp de Zurich 3-1 dans le championnat de National League. Ce goût avait disparu du vestiaire des hockeyeurs ajoulots depuis le 19 novembre dernier et un succès face à Davos 3-1. Le soulagement était plus que palpable à l’heure de l’interview. « Enfin ! Ça fait vraiment du bien », a, par exemple, lâché le défenseur Bastien Pouilly.