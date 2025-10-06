Les U13 du SHCA champions de Suisse

Les minis du SHC Ajoie ont remporté le championnat d'inline hockey ce week-end pour la deuxième année consécutive.
Les U13 du SHCA sont à nouveau champions ! (Photo : SHCA.)
Pour la deuxième année consécutive, les U13 du SHC Ajoie sont champions de Suisse d’inline hockey. Dimanche, les minis ont battu l’équipe du IHC La Broye 4-3 en finale. L’équipe ajoulote n’a pas concédé la moindre défaite cette saison. /comm-mmi
