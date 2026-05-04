Philip-Michaël Devos est un joueur suisse

L’attaquant du HC Ajoie a obtenu son passeport helvétique ces derniers jours. Il entamera la ...
Philip-Michaël Devos est un joueur suisse

L’attaquant du HC Ajoie a obtenu son passeport helvétique ces derniers jours. Il entamera la nouvelle saison en tant que joueur suisse.

Philip-Michaël Devos pourra évoluer avec un passeport suisse la saison prochaine. (Photo: Georges Henz) Philip-Michaël Devos pourra évoluer avec un passeport suisse la saison prochaine. (Photo: Georges Henz)

C’est une très bonne nouvelle pour Philip-Michaël Devos et pour le HC Ajoie. Selon une information confirmée à RFJ par le principal intéressé, l’attaquant de l’équipe jurassienne de National League de hockey sur glace a obtenu son passeport helvétique. Ainsi, le désormais Canado-Suisse de 36 ans pourra commencer le prochain championnat en tant que joueur suisse et ne fera pas partie du contingent d’étrangers de la formation ajoulote pour la première fois depuis son arrivée dans notre pays il y a plus de dix ans. Son contrat court jusqu'à 2028. Sous les couleurs jurassiennes, Philip-Michaël Devos a disputé 608 matches toutes compétitions confondues. Il a inscrit 782 points.

Le HCA dispose donc officiellement de cinq étrangers sous contrat pour la prochaine saison : Julius Nättinen, Anttoni Honka, Jerry Turkulainen, Julius Honka (nouveau) et Kristian Tanus (nouveau). Le cas de Jonathan Hazen n’est pas encore tranché. Selon nos informations, le Québécois pourrait toutefois rester dans le Jura moyennant quelques adaptations dans son statut. /mle


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