NHL: Colorado Avalanche mène 2-0

Colorado a une nouvelle fois battu Minnesota et mène 2-0 en demi-finale de Conférence. Avalanche ...
NHL: Colorado Avalanche mène 2-0

NHL: Colorado Avalanche mène 2-0

Photo: KEYSTONE/AP/David Zalubowski

Colorado a une nouvelle fois battu Minnesota et mène 2-0 en demi-finale de Conférence. Avalanche l'a emporté 5-2 mardi et reste invaincu dans ces play-off de NHL.

Le vainqueur de la saison régulière a pu compter sur Nathan MacKinnon pour l'emporter. Désigné homme du match, l'attaquant canadien a inscrit le 4-1 en supériorité numérique et a délivré des passes décisives sur les deux premiers buts d'Avalanche.

Après un festival offensif lors du premier acte où Colorado s'était imposé 9-6, son gardien Scott Wedgewood s'est également illustré en effectuant pas moins de 29 arrêts. Dos au mur, le Wild doit réagir dès dimanche, lors de la première des deux prochaines rencontres qui se disputeront sur sa glace.

/ATS
 

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