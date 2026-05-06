National League: Dominik Schlumpf quitte Zoug après douze saisons

Dominik Schlumpf n'évoluera plus à Zoug la saison prochaine. Le défenseur de 35 ans a porté le maillot des Taureaux pendant douze saisons, et n'a pas été prolongé par le club de National League.

Arrivé en novembre 2014 en Suisse centrale, Schlumpf a disputé 660 matches avec Zoug pour 22 buts et 96 passes décisives. Durant son passage chez les Taureaux, il a remporté le Championnat de Suisse en 2021 et 2022 ainsi que la Coupe de Suisse en 2019.

Dans un communiqué, le club a annoncé que son numéro de maillot, le no 18, sera retiré en l'honneur de l'ex-international suisse. Son avenir sportif n'a pas encore été défini, précise le communiqué de Zoug.

Müller signe à Genève

Nicolas Müller s'est engagé jusqu'au terme de la saison 2027/28 avec Genève-Servette, a annoncé le club mercredi. L'attaquant de 26 ans évoluait depuis 2024 à Bienne, où il a disputé 68 matches pour 7 buts et 9 passes décisives.

Formé à Bâle et à Zurich, le Rhénan a par la suite gagné de l'expérience dans les ligues juniors suédoises au sein du club de Modo, où il a cumulé 48 points en 49 matches lors de sa dernière saison. Müller possède également l'expérience de l'Amérique du Nord, où il a joué cinq saisons entre 2019 et 2024 auprès de l'équipe de Michigan State, pensionnaire de la ligue universitaire NCAA.

/ATS