Serge Aubin nouveau coach du CP Berne

Le CP Berne tient son nouvel entraîneur. Le club de la capitale a annoncé lundi avoir engagé ...
Serge Aubin nouveau coach du CP Berne

Serge Aubin nouveau coach du CP Berne

Photo: KEYSTONE/DPA/ANDREAS GORA

Le CP Berne tient son nouvel entraîneur. Le club de la capitale a annoncé lundi avoir engagé le Canadien Serge Aubin, qui a signé pour trois ans.

Serge Aubin (51 ans) n'est évidemment pas un inconnu en Suisse. Durant sa carrière de joueur, l'attaquant québécois avait notamment porté les couleurs de Genève-Servette, Bienne puis Fribourg-Gottéron.

Aubin a entamé sa carrière d'entraîneur en 2014 à Hambourg, où il avait rangé ses patins à l'âge de 37 ans en 2013. Il a effectué un bref passage à la bande des Zurich Lions durant l'exercice 2018/19, avant de retrouver la ligue allemande (DEL). A la tête des Eisbären Berlins, il a remporté cinq titres nationaux au cours des sept dernières saisons.

'Après plusieurs années couronnées de succès en Allemagne, je me réjouis beaucoup de revenir en Suisse et d'assumer mes nouvelles fonctions au CP Berne. Ce club est synonyme de grande tradition et d'exigences élevées. Cela me motive. Ensemble, nous voulons faire plaisir à nos supporters grâce à notre travail acharné et à notre conviction', explique-t-il, cité dans un communiqué du 'SCB'.

Serge Aubin va succéder au Danois Heinz Ehlers, qui était arrivé en cours d'exercice 2025/26 mais dont le contrat n'a pas été renouvelé à l'issue d'une nouvelle saison décevante pour les Ours. Il a pour mission de redresser un club dont le dernier titre national remonte à 2019. Depuis, le CP Berne n'a jamais dépassé les quarts de finale, manquant même les play-off ce printemps.

/ATS
 

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