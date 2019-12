Premier podium de la saison pour Loïc Meillard

Loïc Meillard monte une première fois sur la boîte cet hiver. Le Neuchâtelois d’Hérémence s’est classé 3e du combiné de Bormio en Italie dimanche et décroche le troisième podium de sa carrière. Classé 8e après une première manche de Super-G, le skieur helvétique a fait une partie de son retard sur le parcours de slalom. Il concède finalement 0’’56 au vainqueur et favori français Alexis Pinturault. Le Norvégien Aleksander Kilde décroche la 2e place à 0’’51 du lauréat du jour.

Pas moins de six autres Suisses ont terminé dans les 30 premiers de l’épreuve transalpine. Gino Caviezel pointe au 8e rang, juste devant Justin Murisier, 9e. Stefan Rogentin s’est classé 14e. Enfin, Gilles Roulin, Urs Kryenbuehl et Niels Hintermann ont terminé respectivement 20e, 21e et 22e. /gjo