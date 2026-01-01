Les jeunes skieurs de l’Arc jurassien refroidis par le réchauffement climatique

La cote de popularité du ski alpin est en baisse chez les jeunes de l’Arc jurassien. L’un des principaux coupables : le changement climatique. C’est en tout cas la conclusion du travail de master d’Alan Steiner, étudiant en géographie et en sport à l’Université de Neuchâtel.

À l’intersection de ces deux disciplines, le sujet s’est imposé à lui à la suite de l’encadrement de plusieurs camps de ski. « Au fil des années, j’ai eu l’impression que les jeunes de la région avaient tendance à skier de moins en moins », constate le Tramelot.

La hausse des températures et la diminution de l’enneigement qui en découle affectent les stations de ski : ce n’est pas nouveau. Ce que met en évidence le travail d’Alan Steiner, ce sont les conséquences indirectes du changement climatique sur la pratique du ski chez les jeunes de la région. « Le coût d’une journée de ski devient plus important en raison de la diminution du nombre de jours skiables, et la culture du ski se perd », relève l’étudiant bernois.