« Plein de mesures pour devenir n°1 »

Malgré une fin de saison prématurée, la faute au Coronavirus, le ski suisse a la banane ! La Suisse a terminé cet hiver à la première place du classement des nations en Coupe du de monde de ski alpin à l’issue des dernières épreuves début mars. Cela n’était plus arrivé depuis 31 ans ! Les Helvètes ont terminé devant l’Autriche, grande habituée de la plus haute marche du podium. A titre individuel, on retiendra notamment les globes de Beat Feuz en descente et de Mauro Caviezel en Super-G chez les hommes, ainsi que les deux de Corinne Suter dans ces mêmes disciplines.