« Les Suissesses sont prêtes pour attaquer cette saison »

Plus que quelques heures de patience pour les férues de schuss : la première épreuve de vitesse de la saison en Coupe du monde féminine de ski alpin se tient ce samedi à St-Moritz. Deux Super-G sont au programme dans la station grisonne, samedi et dimanche. Ni drapeau rouge et blanc ni applaudissement dans l’aire d’arrivée, les courses se dérouleront sans public en raison de la pandémie de coronavirus et les skieuses doivent se plier à des mesures sanitaires très strictes.