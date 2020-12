Le premier Super-G de St-Moritz annulé

La menace planait depuis plusieurs jours sur St-Moritz : le Super-G de la Coupe du monde féminine de ski alpin prévu ce samedi dans la station grisonne passe à la trappe ! Le comité d’organisation l’annonce ce samedi matin.

Pour une fois, ce n’est pas le coronavirus qu’il faut pointer du doigt. La neige tombe sans arrêt et à gros flocons depuis vendredi midi à St-Moritz. Plusieurs dizaines de centimètres d’or blanc recouvrent la station d’Engadine.

Un message de l’organisation envoyé vers 6h30 samedi matin a définitivement condamné la course. L’annonce tient en quelques mots : « En raison de lourdes chutes de neige et de fort vents, le jury et le comité d’organisation ont décidé d’annuler le Super-G du jour ».