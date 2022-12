Lara Gut-Behrami derrière l’intouchable Mikaela Shiffrin

Lara Gut-Behrami a tout tenté dans la deuxième manche du deuxième géant de Semmering, en vain. En tête après le premier parcours, la Tessinoise, qui a pris des risques, a été battue par Mikaela Shiffrin pour terminer 2e. Coupable d'une grosse faute dans le mur sur le second tracé, elle a échoué à 0''10 seulement de Mikaela Shiffrin, qui avait déjà triomphé la veille en géant à Semmering. Lara Gut-Behrami saura néanmoins se satisfaire de ce podium, obtenu 14 ans après qu'elle était montée pour la première fois sur la « boîte » dans la discipline, c’était déjà à Semmering. Le 2e rang obtenu ce mercredi lui permet de conserver la 3e place du classement de géant, à 48 points de la leader Marta Bassino.





Wendy Holdener 15e

Comme mardi, Lara Gut-Behrami est la seule Suissesse à figurer dans le top 10. Michelle Gisin, qui avait obtenu un encourageant 12e rang la veille, a échoué à la 26e place. Deuxième à s'élancer sur le second parcours, l'Obwaldienne n'est même pas parvenue à profiter des bonnes conditions pour redresser la barre. Wendy Holdener, 23e mardi, a fait mieux 24 heures plus tard en se classant 15e. La Schwytzoise espère surtout s'illustrer jeudi à Semmering, où elle visera un troisième succès consécutif en slalom. Dans ce géant, elle a devancé de 0''08 Andrea Ellenberger (16e), qui a gagné sept places à l'issue de la seconde manche. Trois autres Suissesses ont pu marquer des points. Simone Wild s'est classée 23e, Camille Rast 27e et Corinne Suter 28e. /ATS-mle