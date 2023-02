Olivier Pellaton : « Pour une médaille aux Championnats du monde, tout doit bien fonctionner sur une journée »

Des interrogations chez les Suissesses

Du côté des dames, la forme du moment est moins évidente. Olivier Pellaton, qui connaît bien la famille Gisin, ne place pas beaucoup d’espoirs en Michelle pour ces Championnats, alors que l’Obwaldienne a récemment changé de marque de skis. « C’est toujours compliqué quand on change le matériel. Le réglage entre les chaussures, la plaque et les skis est parfois très compliqué. Si on regarde l’attitude sur la piste, elle n’y est pas », estime-t-il. La Valaisanne « Camille Rast est un peu dans la même situation que Michelle », selon le Jurassien. Les espoirs suisses reposeront donc principalement sur la Tessinoise Lara Gut-Behrami et les Schwytzoises Wendy Holdener et Corinne Suter, quoiqu’un doute subsiste concernant cette dernière après sa chute à Cortina : « Il faut voir au niveau mental où elle en est, ce n’est pas évident de lâcher après une grosse chute comme elle a fait », s'interroge le Jurassien, pour qui les Italiennes et les Norvégiennes seront les principales adversaires des Suissesses durant la compétition. Sans oublier d’éventuelles surprises : « Ça reste les courses d’un jour », conclue Olivier Pellaton. /mmi