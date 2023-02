Ski alpin : le combiné, décrié, change de style

Le combiné, éternel décrié parmi les disciplines du ski alpin, refait parler de lui aux Championnats du monde de Courchevel-Méribel. La discipline qui allie une manche de vitesse et une manche de technique a rapporté la première médaille à la Suisse dans ces Mondiaux lundi dernier grâce à Wendy Holdener (en argent). Mardi, le combiné hommes a sacré le Français Alexis Pinturault chez lui. Alors que la discipline a disparu du calendrier de la Coupe du monde, elle ressurgit lors de grands évènements, Jeux olympiques ou Championnats du monde. « Cela ne fait plus aucun sens, c’est du folklore », selon le skieur valaisan Justin Murisier. « Il faut organiser plusieurs courses dans la saison », ajoute son compatriote Loïc Meillard. Le dernier champion du monde du combiné dans sa forme actuelle a certainement été couronné mardi dernier à Courchevel puisqu’un nouveau format de course devrait voir le jour aux Championnats du monde de Milan-Cortina dans deux ans. /mmi