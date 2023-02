Les Suisses ont fêté leurs championnes

Quelle journée pour le ski suisse ! Samedi à Méribel, Jasmine Flury et Corinne Suter se sont parées d’or et de bronze lors de la descente des Championnats du monde. Les Suisses étaient venus nombreux soutenir leurs athlètes dans les montagnes savoyardes. Et la fête a été belle, de la raquette d’arrivée à la cérémonie des médailles en passant par la Maison suisse… Reportage de Marceline Michon, envoyée spéciale à Méribel.