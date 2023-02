Le réchauffement climatique s’invite aux Mondiaux de ski alpin

A Courchevel et Méribel, athlètes, fédérations nationales et internationale utilisent la vitrine des Championnats du monde de ski alpin pour aborder la question de la lutte contre le réchauffement climatique. L’équipe américaine porte, lors des courses, une combinaison qui illustre la fonte des glaces, « quelque chose de bien plus important que les médailles », selon la championne du monde de géant Mikaela Shiffrin. « Il va falloir décaler le début de saison. La Fédération internationale de ski (FIS) devrait peut-être repousser le calendrier d’une, deux ou trois semaines », avance la skieuse valaisanne Camille Rast. Dimanche, plus de 140 skieurs ont transmis une lettre ouverte à la FIS pour lui demander d’agir. Le secrétaire général de la Fédération Michel Vion explique par exemple vouloir « aller chercher la neige là où elle est » mais se tourne aussi vers les skieurs qui doivent selon lui « commencer aussi par balayer devant leur porte. Quand on voit certains athlètes qui se déplacent en jet privé ou en hélicoptère… ».