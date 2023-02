Ernest Gigon ne déroge pas à la tradition

Ernest Gigon est toujours fidèle au poste. Le Jurassien s’est rendu aux Mondiaux de Courchevel et Méribel de vendredi à dimanche pour soutenir les skieurs suisses. Les huitièmes Championnats du monde de ski alpin pour celui qui a aussi assisté neuf fois aux Jeux olympiques d’hiver. Si le supporter franc-montagnard le plus connu du monde des sports d’hiver n’a pas vécu de médaille suisse ce week-end, les émotions ont tout de même été fortes au bord de la piste. « J’ai dormi dehors ici, comme toujours, mais il ne faisait pas froid. Je suis en chemise et je n’ai même pas pris une veste », raconte l’habitant du Cerneux-Veusil. Pour se réchauffer, Ernest Gigon avait embarqué damassine et tête de moine dans son sac, victuailles qu’il a partagées avec les nombreux spectateurs qui le reconnaissent. « Les gens me courent après pour faire des photos », explique Ernest Gigon.