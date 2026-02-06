Dr Thierry Maître : « Beaucoup de peine à imaginer que Lindsey Vonn puisse concourir à ce niveau uniquement grâce à une stabilité musculaire »

C’est une annonce qui a fait le tour du monde sportif. La championne de ski alpin Lindsey Vonn envisage de participer à la descente olympique prévue dimanche à Cortina, malgré une récente et grave blessure au genou. En effet, l’Américaine de 41 ans a chuté il y a une semaine lors de la descente à Crans-Montana. Diagnostic : rupture du ligament antérieur du genou et ménisque aussi touché.

Alors que son rêve semblait douché, la championne olympique de 2010 a révélé qu’elle allait prendre le départ de la course. Audacieuse tentative ? Pari osé ? Défi fou ou irréaliste ? Les hypothèses ont fusé ces derniers temps. Le médecin jurassien du sport Thierry Maître, qui a notamment encadré les skieurs suisses pendant 16 ans, apporte son éclairage.





« Un peu comme si vous demandiez à un pilote de faire un rallye sans ceinture »

Le Docteur Thierry Maître est connu et reconnu parmi les cadors du ski alpin. Pendant de longues années, il a été médecin pour Swiss Ski et a accompagné les Didier Cuche, William Besse et Bruno Kernen. Il a aussi été aux côtés de Silvano Beltrametti en 2001, lorsque ce dernier a été victime d’une chute qui l’a laissé paralysé, son souvenir « le plus marquant ». Le Jurassien qui a son cabinet à Saignelégier est donc bien placé pour évoquer le par de Lindsey Vonn. Tout de suite, Thierry Maître pose les bases : « Un genou qui n’a pas de ligament croisé est un genou qui va glisser en avant », dit-il. Pour le commun des mortels, skier est alors impossible. Pour une championne de la trempe de l’Américaine, la donne est un peu différente : « Ce qui va pallier ce manque (ndlr : celui de ligament croisé), c’est la partie musculaire et c’est là que tout se joue. L’entrainement d’une skieuse comme Lindsey Vonn pourrait compenser ce manque de stabilité », nuance Thierry Maître. Ce dernier n’est toutefois pas convaincu que cet aspect suffise : « J’ai beaucoup de peine à imaginer que Lindsey Vonn puisse faire une course à ce niveau uniquement grâce à une stabilité musculaire », reconnaît-il, se basant sur sa propre expérience. En 1996, le médecin jurassien est confronté à un cas similaire. Alors qu’il travaille pour Swiss Ski, Franco Cavegn se rompt le ligament croisé antérieur peu avant les Championnats du monde. Le docteur franc-montagnard, accompagné par des spécialistes, participe alors à la confection d’une attèle en carbone qui protège l’athlète et qui empêche l’articulation de partir en avant. Précieux quand on apprend de Thierry Maître qu’un descendeur ou une descendeuse supporte quatre à cinq fois le poids de son corps dans les courbes et les sauts. Sans ligament croisé antérieur, le risque de luxation est donc important. Visiblement pas de quoi refroidir la championne américaine… /mle