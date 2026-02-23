« Rendez-vous sport » : des Jeux olympiques réussis

La délégation helvétique a décroché 23 médailles lors des Jeux olympiques de Milan Cortina ...
« Rendez-vous sport » : des Jeux olympiques réussis

La délégation helvétique a décroché 23 médailles lors des Jeux olympiques de Milan Cortina, un bilan exceptionnel, selon notre envoyé spécial Valentin Danzi.

La délégation suisse pouvait avoir le sourire durant la cérémonie de clôture. (Photo : ATS/SALVATORE DI NOLFI) La délégation suisse pouvait avoir le sourire durant la cérémonie de clôture. (Photo : ATS/SALVATORE DI NOLFI)

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina viennent de se terminer. La cérémonie de clôture s’est tenue dimanche soir et la moisson fut bonne pour le camp suisse. Au total, ce sont 23 médailles qui ont été décrochées. Notre envoyé spécial Valentin Danzi a eu l’occasion de vivre cette Olympiade historique de l’intérieur. Il revenait sur les émotions vécues ce lundi dans « La Matinale ».

Bilan de ces Jeux olympiques avec Valentin Danzi : 

Ecouter le son

« Swiss Olympic s’est dit avant les JO que ça allait être très compliqué de battre le record et finalement on l’a pulvérisé notamment grâce au ski alpin masculin. Évidemment, Swiss Olympic avait un énorme sourire au moment de dresser le bilan », raconte Valentin Danzi qui, comme tout le monde, a été marqué par les résultats des skieurs suisses qui ont décroché à eux seuls neuf médailles. « Tout est très bien parti avec directement la médaille d’or de Franjo von Allmen. Ça a très certainement enlevé une très grosse pression aux autres athlètes », analyse-t-il. Évidemment, avec 23 médailles, de nombreuses belles histoires se sont écrites. « Qui connaissait Nadja Kälin ou le bobeur Michaël Vogt avant ces Jeux olympiques ? Ce sont vraiment de très belles histoires », sourit-il. Notre envoyé spécial a notamment été marqué par la chute de Lindsey Vonn. « Le silence qu’il y a eu dans la raquette d’arrivée une seconde après cette chute. Personnellement, ça a été l’un des moments forts de ces JO », se souvient-il. Au chapitre des déceptions figure forcément l’élimination dans les dernières secondes de l’équipe de Suisse de hockey sur glace en quart de finale, mais ces JO resteront à coup sûr dans la mémoire de Valentin Danzi. /lge


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Les Jeux de Milan-Cortina sont officiellement clos

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

Articles les plus lus

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Les Etats-Unis en or grâce à Jack Hughes

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

Médaille suisse en bob à quatre

Médaille suisse en bob à quatre

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:34

Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Exploit de Nadja Kälin qui se pare de bronze sur 50 km

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:33

Médaille suisse en bob à quatre

Médaille suisse en bob à quatre

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:34

Les curleuses suisses se contentent de l'argent

Les curleuses suisses se contentent de l'argent

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:34

Médaille suisse en bob à quatre

Médaille suisse en bob à quatre

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:34

Les curleuses suisses se contentent de l'argent

Les curleuses suisses se contentent de l'argent

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:34

Des attentes largement dépassées pour la délégation suisse

Des attentes largement dépassées pour la délégation suisse

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:35

JO: les Grisons tirent un bilan positif de la gestion du trafic

JO: les Grisons tirent un bilan positif de la gestion du trafic

Autres sports    Actualisé le 23.02.2026 - 10:35