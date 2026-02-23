« Rendez-vous sport » : des Jeux olympiques réussis

« Swiss Olympic s’est dit avant les JO que ça allait être très compliqué de battre le record et finalement on l’a pulvérisé notamment grâce au ski alpin masculin. Évidemment, Swiss Olympic avait un énorme sourire au moment de dresser le bilan », raconte Valentin Danzi qui, comme tout le monde, a été marqué par les résultats des skieurs suisses qui ont décroché à eux seuls neuf médailles. « Tout est très bien parti avec directement la médaille d’or de Franjo von Allmen. Ça a très certainement enlevé une très grosse pression aux autres athlètes », analyse-t-il. Évidemment, avec 23 médailles, de nombreuses belles histoires se sont écrites. « Qui connaissait Nadja Kälin ou le bobeur Michaël Vogt avant ces Jeux olympiques ? Ce sont vraiment de très belles histoires », sourit-il. Notre envoyé spécial a notamment été marqué par la chute de Lindsey Vonn. « Le silence qu’il y a eu dans la raquette d’arrivée une seconde après cette chute. Personnellement, ça a été l’un des moments forts de ces JO », se souvient-il. Au chapitre des déceptions figure forcément l’élimination dans les dernières secondes de l’équipe de Suisse de hockey sur glace en quart de finale, mais ces JO resteront à coup sûr dans la mémoire de Valentin Danzi. /lge

