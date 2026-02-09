« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

« Difficile de rêver meilleur départ pour la délégation suisse ! » Après la médaille d’or de Franjo Von Allmen samedi en descente, notre envoyé spécial aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, Christophe Moreillon, était l’invité de « La Matinale » pour revenir sur les performances suisses du week-end en ski alpin et évoquer le programme chargé de la semaine et les nouvelles chances de médailles. « Franjo Von Allmen, roi de la descente ! Une année après son titre de champion du monde, il enchaîne avec le titre olympique », se réjouit Christophe Moreillon malgré les 4e et 5e places de Marco Odermatt et Alexis Monney. Moins de succès en revanche dimanche lors de la descente dames. Corinne Suter, 14e, a été la meilleure Suissesse. « On s’attendait à voir les Suissesses en retrait en vitesse, privées de Lara Gut-Behrami, leur figure de proue qui est blessée. Ce n’est ni une crise ni une surprise », explique notre envoyé spécial. La chute de Lindsey Vonn a marqué la course, l’Américaine souffre d’une fracture de la jambe. « Lindey Vonn a déjà tout gagné dans ces JO parce qu’on ne parle que d’elle. On ne peut qu’admirer la championne qu’elle est », assure Christophe Moreillon. Place ce lundi au combiné messieurs avec notamment la paire Marco Odermatt / Loïc Meillard. La Suisse peut espérer « une ou plusieurs médailles ». /mmi

