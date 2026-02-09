Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Mathilde Gremaud a écrit lundi une page d'histoire du sport féminin helvétique. La Fribourgeoise ...
Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Mathilde Gremaud a conservé l'or olympique du ski slopestyle. Grâce à un deuxième run de très bonne facture, la Gruérienne a battu sa rivale, la Chinoise Eileen Gu, lundi à Livigno.

La Suissesse Mathilde Gremaud célèbre sa médaille d’or lors de son dernier run en finale du slopestyle de ski freestyle féminin aux Jeux olympiques d’hiver 2026, à Livigno. (Photo : AP Photo/Abbie Parr.) La Suissesse Mathilde Gremaud célèbre sa médaille d’or lors de son dernier run en finale du slopestyle de ski freestyle féminin aux Jeux olympiques d’hiver 2026, à Livigno. (Photo : AP Photo/Abbie Parr.)

La Fribourgeoise a donc ajouté une quatrième médaille à son incroyable collection olympique. Vice-championne olympique de slopestyle en 2018, elle a aussi cueilli l'argent du Big Air en 2022 à Pékin. Elle est la première Suissesse de l'histoire à décrocher trois podiums olympiques d'affilée dans la même discipline.

Comme d'habitude, la citoyenne de La Roche n'a pas cédé sous la pression. Elle avait un plan, et a pu s'y tenir. Un jour après ses 26 ans, la Gruérienne a sorti un premier run solide noté 83,60. Grâce à cette 'assurance', elle a pu 'envoyer' du lourd lors de son second passage. Ses 86,96 points lui ont permis de passer devant sa grande rivale Eileen Gu qui avait réussi 86,58 points dès son entrée dans le snowpark.

Sous les yeux de ses parents, Mathilde Gremaud a pu fêter son titre peu après qu'Eileen Gu s'était élancée pour son troisième et dernier run. Sur le premier module, la Chinoise a chuté, offrant l'or à Mathilde Gremaud.

Certains parleront de karma puisqu'il y avait eu cette petite embrouille d'avant JO avec le coach indépendant Misra Noto qui était revenu auprès de la Fribourgeoise avant de retourner sa veste pour aider Eileen Gu quelques jours avant le début des compétitions. Mathilde Gremaud avait annoncé n'avoir aucun sentiment de revanche, mais elle l'a tout de même prise sur la neige.

Le bronze est allé à la Canadienne Megan Oldham (76,46 points) qui a devancé d'une poussière de points la Britannique Kirsty Muir (76,05). Deuxième Suissesse en lice, Giulia Tanno a décroché un très joli diplôme. La Grisonne a fini 6e avec 65,85 points réussis à son premier passage.

Mathilde Gremaud, qui pointait au 2e rang après le 1er run, a fait la différence grâce à une deuxième manche plus propre et plus technique. La Gruérienne a alors pris les commandes avec... 0,38 point d'avance sur sa grande rivale chinoise Eileen Gu, qui a chuté sur son dernier passage. La Grisonne Giulia Tanno a terminé 5e.

/ATS

 

Fait partie du dossier «JO de Milan-Cortina 2026»

Rubriques du dossier
JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Martin Pfister: « Je suis très motivé de soutenir les JO 2038 »

Martin Pfister: « Je suis très motivé de soutenir les JO 2038 »

« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite

Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite

Actualités suivantes

Combiné: L'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Combiné: L'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 15:11

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 11:46

« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:18

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:20

Articles les plus lus

« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:18

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:20

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:21

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 11:46

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 14:12

« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:18

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:20

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:21

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Nadja Kaelin brillante 4e du skiathlon

Ski    Actualisé le 07.02.2026 - 14:12

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:21

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski freestyle: Gremaud et Tanno en finale, Hoefflin KO

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:24

Franjo von Allmen en or

Franjo von Allmen en or

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:25