Laurent Donzé retrace l’histoire du ski de fond

« Une histoire des sports olympiques d’hiver », c’est le titre d’un ouvrage paru fin janvier. Un Jurassien a contribué à sa rédaction en écrivant le chapitre consacré à l’histoire du ski de fond. Laurent Donzé y développe l’évolution de ce sport, les formats de course ou encore la cohabitation avec le ski alpin. Ce passionné – conservateur et cofondateur du musée du ski au Boéchet – a toujours été un observateur attentif. « Depuis les années 70, j’ai suivi de très près ce qui se passait dans le monde du ski de fond », confesse Laurent Donzé. « Et avec les documents que nous avons au musée, j’avais les outils qu’il fallait. »

Le ski de fond trouve ses origines dans le nord de l’Europe. « Au début, il était utilitaire essentiellement. Gentiment, les militaires l’ont aussi adopté. » Le tournant de ce sport se situe dans les années 1920 avec l’arrivée en Europe centrale et l’entrée aux Jeux olympiques dès la première édition en 1924 à Chamonix avec un 18 km et un 50 km. « Avec l’arrivée des téléskis à partir de 1930, le ski de fond a été rejeté dans l’ombre du ski alpin. » Il en ressortira à partir des années 1970 pour qu’il se faire une place de choix parmi les sports d’endurance.