Simon Ammann pas sélectionné pour le début de la saison

Simon Ammann ne sera pas présent lors de la reprise de la Coupe du monde à Lillehammer. Le ...
Simon Ammann pas sélectionné pour le début de la saison

Simon Ammann ne sautera pas en Coupe du monde en début de saison.

Photo: KEYSTONE/EPA PAP/GRZEGORZ MOMOT Photo: KEYSTONE/EPA PAP/GRZEGORZ MOMOT

Simon Ammann ne sera pas présent lors de la reprise de la Coupe du monde à Lillehammer. Le quadruple champion olympique ne figure pas dans la sélection de Swiss-Ski, annoncée jeudi.

Près de deux semaines avant le coup d'envoi de la saison, la Fédération suisse a communiqué la sélection pour les quatre premières étapes à Lillehammer, Kuusamo, Wisla et Titisee-Neustadt. Le cadre de Swiss-Ski est composé du médaillé de bronze olympique Gregor Deschwanden, de Sandro Hauswirth, de Remo Imhof, de Juri Kesseli et de Killian Peier. Chez les dames, Sina Arnet est la seule sauteuse suisse engagée en Coupe du monde.

Simon Ammann n'en fait donc pas partie. Le Toggenbourgeois de 45 ans n'a ainsi pas réussi à s'illustrer à l'entraînement pour décrocher une sélection. Sa prochaine opportunité se présentera lors de la Coupe du monde à domicile à Engelberg, le week-end avant Noël. La Suisse aura alors le droit d'aligner au total neuf sauteurs sur le tremplin.

Le coup d'envoi de la Coupe du monde aura lieu le 20 novembre à Lillehammer, en Norvège.

/ATS


 

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