Marc Marquez se rapproche du titre mondial en MotoGP

Marc Marquez (Ducati) a effectué un pas supplémentaire vers le titre mondial en Moto GP. L'Espagnol a remporté le Grand Prix de Malaisie à Sepang, fêtant ainsi son 80e succès dans la catégorie reine.

Le numéro 93 a pris la tête dès le premier virage et n'a ensuite pas été véritablement inquiété. Il s'est imposé avec 4''172 d'avance sur son compatriote Pedro Acosta (KTM), le vainqueur du sprint de samedi. Le podium, 100% espagnol, a été complété par Alex Marquez (Ducati-Gresini).

Au championnat, Marc Marquez totalise désormais 399 points. Il précède de 44 unités son compatriote Jorge Martin (Aprilia), forfait sur blessure ce week-end en Malaisie. A 33 ans, Marc Marquez n'en finit donc pas d'améliorer un palmarès déjà très fourni. Il n'est plus très loin d'un dixième titre de champion du monde, et d'un huitième en MotoGP.

Jusqu'ici, dans l'histoire du championnat, seul le légendaire Giacomo Agostini a réussi à accumuler huit couronnes dans la catégorie reine. L'Italien détient aussi le record du nombre de victoires en Grand Prix, avec 122. Mais Marquez, qui en compte 106 au total, se rapproche petit à petit.

/ATS