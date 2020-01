Le TC Porrentruy aura son nouveau club-house

Le Tennis club Porrentruy va pouvoir rénover son club-house. Aucune opposition n’a été formulée contre le projet au terme du délai de dépôt public qui courrait jusqu’à lundi, selon le service UEI de la ville de Porrentruy. La réfection du club-house et des vestiaires s'inscrit dans un projet de rénovation plus global, devisé à 550'000 francs et qui comprend également les quatre courts. /tna