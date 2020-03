Roland-Garros se jouera cet automne

Les raquettes et les balles de tennis vont rester aux vestiaires à la Porte d’Auteuil. Le tournoi de Roland-Garros est reporté en raison de l’épidémie de coronavirus. Le Grand Chelem parisien aura lieu cet automne, du 20 septembre au 4 octobre. Il était initialement prévu du 24 mai au 7 juin.

Par ailleurs, les pelotons cyclistes seront aussi au repos forcé à cause du Covid-19. Paris-Roubaix, la Flèche-Wallonne et Liège-Bastogne-Liège sont reportés plus loin dans la saison. Le Tour des Flandres est aussi très menacé. /rch