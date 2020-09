À l’aube d’une nouvelle ère ?

Les deux finalistes sont pourtant apparus crispés par l’enjeu, en témoigne ce retournement de situation quand Alexander Zverev a eu soudainement la main qui tremble au moment de conclure son gros début de match. « Quand vous avez gagné 20 titres de Grand Chelem et jouer une quarantaine de finales (référence à Roger Federer et la génération dorée du Big Three), c’est comme si vous alliez faire vos courses, c’est quelque chose de naturel. À l’inverse, quand vous avez joué 4 finales, que vous avez toujours perdu jusque-là et qu’il faut gagner celle-là et que tout le monde vous dit que c’est votre seule chance, l’approche mentale est totalement différente. Mais les jeunes vont gagner plus de matches et finiront par battre les trois anciens, peut-être pas en finale, mais déjà dans les tours précédents », poursuit l’ancien joueur professionnel. Symbole de ce changement de génération, Dominic Thiem est d’ailleurs devenu le premier joueur né dans les années 1990 à remporter un tournoi du Grand Chelem. /jpi