« Nadal devrait logiquement dépasser Federer »

« C’est malheureux à dire, mais ça devrait logiquement arriver. On ne connaît pas du tout l’état de forme de Roger, l’état de son genou. En revanche, on a la certitude que Nadal tape encore la balle correctement ! Il a déjà une telle emprise psychologique sur ses adversaires quand il rentre sur le terrain... Même Djokovic, qui n’est quand même pas un bleu ni un junior, était écrasé. Il domine de la tête et des épaules », observe l’ancien joueur professionnel jurassien, encore épaté par la performance dominicale de l’Espagnol. Au rayon des motifs d’espoir pour voir Roger Federer tenir le choc au palmarès, son ami Alexandre Strambini estime qu’il peut encore faire des étincelles à Wimbledon. Mais avec cinq ans de moins, Rafael Nadal a le bénéfice du temps. « Je suis d’ordinaire de nature assez optimiste. Mais là, ça sent le roussi », conclut notre consultant tennis. /jpi