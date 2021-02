Stan Wawrinka sorti au deuxième tour

Stan Wawrinka a concédé mercredi à Melbourne l'une des plus mortifiantes défaites de sa carrière. Le Vaudois s'est incliné devant Marton Fucsovics (ATP 55) malgré trois balles de match en sa faveur. Il s'est incliné 7-5 6-1 4-6 2-6 7-6 .

Wawrinka a été battu 11/9 au jeu décisif de la cinquième manche. Le Vaudois avait pourtant mené 9/6 dans ce tie-break avant de perdre les cinq derniers points de la partie. Cette issue improbable a conclu une rencontre longue de 3h59'' au cours de laquelle Stan Wawrinka est vraiment passé dans tous les états d'âme. Mené deux sets à rien, il a bien failli réussir une fabuleuse remontada si l'on précise que le Hongrois a servi pour le gain du match à 5-3 au cinquième set. Le dos au mur, Stan Wawrinka a su exploiter la crispation de son adversaire au moment de porter le coup de grâce pour recoller au score. Mais il ne pensait sans doute pas accuser un quart d'heure plus tard les mêmes tourments lorsqu'il s'est retrouvé à un point de la victoire.A 9/6, il était battu sur une attaque en coup droit le long de la ligne. A 9/7, il ratait son retour en coup droit sur une seconde balle. A 9/8 sur son service cette fois, il commettait la faute en coup droit sur sa septième frappe de l'échange. Le vent avait tourné dans cette rencontre entre deux anciens vainqueurs du Geneva Open. Le plus solide nerveusement n'était sans doute pas celui que l'on pensait...Les deux derniers tournois du Grand Chelem ont ainsi tourné au cauchemar pour le vainqueur de l'Open d'Australie 2014, de Roland-Garros 2015 et de l'US Open 2016, L'automne dernier, il avait perdu au troisième tour à Paris face au qualifié Hugo Gaston après avoir mené deux sets à rien. A Melbourne, il sort un tour plus tôt après avoir galvaudé trois balles de match. Rebondir après une telle désillusion ne sera pas aisé. /ATS