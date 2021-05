Le tennis prêt à rebondir

Si la compétition demeure l’aspect central des interclubs de tennis, l’épreuve attire aussi pour son côté convivial et festif. Il pourrait être terni par le coronavirus cette année. « On a encore des doutes pour les repas après les rencontres. Certains clubs n’ont pas l’infrastructure nécessaire pour respecter les règles sanitaires actuelles. Il y a aussi des joueurs qui ont des craintes et préfèrent ne pas faire trop de rencontres », note Gregor Hauser. Il est tout de même convaincu que le tennis suisse va vivre « une très bonne saison ». /msc