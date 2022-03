Un label national pour Tennis & Co

Tennis & Co fait du bon travail. C’est Swiss Tennis qui l’affirme. La Fédération nationale vient d’attribuer le label Kids Tennis à l’école jurassienne. Elle est active au sein du TC Porrentruy et du TC Delémont avec plus de 80 enfants et devient la première structure du canton à obtenir cette distinction. Ce label garantit « un travail actif et de très bonne qualité avec les enfants », selon Swiss Tennis. La Fédération a reçu 45 candidatures cette année et a décerné 14 reconnaissances.





Un label à renouveler

Active depuis à peine deux ans, Tennis & Co s’appuie sur ce programme pour proposer des activités ludiques et adaptées aux plus jeunes. Sa responsable Coralie Herrmann espère, grâce à ce label, attirer de nouveaux enfants dans la pratique de ce sport, tant à Porrentruy qu’à Delémont. Mais elle n’aura pas l’occasion de se reposer sur ses lauriers suite à cette obtention. Le label Kids Tennis est décerné pour deux ans. Il faut ensuite refaire acte de candidature auprès de Swiss Tennis. /mmi-msc