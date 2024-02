Une troisième couronne pour Thomas Gunzinger

Avant de s’imposer dans le double du dernier acte, Thomas Gunzinger et ses coéquipiers ont écarté l’Allemagne et le Portugal. Cependant, Thomas Gunzinger a soudainement été pris de douleurs à une jambe durant la finale. Il a donc dû s’avouer vaincu lors de son simple et n’a pas pu disputer le double décisif.







Trois couronnes

Thomas Gunzinger dispose désormais de toutes les couronnes avec son titre de champion du monde, de Suisse et désormais d’Europe. Prochain objectif pour le tennisman : gagner un Grand Chelem chez les juniors. « C’est le seul titre qui pourrait me redonner ces émotions », avoue-t-il. /rch-gtr