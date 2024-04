Thomas Gunzinger : « Mon rêve ultime, c’est de gagner Wimbledon »

Ce n’est peut-être pas un hasard s’il est né le même jour que Roger Federer… Le Jurassien Thomas Gunzinger, étoile montante du tennis, a changé de vie le mois dernier. A 15 ans, il vit désormais presque à plein temps à Swiss Tennis à Bienne, dans la Mecque du tennis suisse, et s’entraîne plus de 20 heures par semaine. « Au début, c’était compliqué de ne plus voir ma famille mais l’environnement ici est génial », se réjouit le Delémontain. « On fait vraiment les choses plus professionnellement. La récupération, les séances de stretching. La nutrition aussi, c’est très important, j’essaie de faire beaucoup d’efforts sur ce point », ajoute-t-il. Cette nouvelle vie s’accompagne d’un changement d’entraîneur : alors que son papa, Julien Gunzinger, l’a encadré ces dernières années, c’est désormais l’entraîneur national Sven Swinnen qui encadre Thomas Gunzinger. « Forcément, ce ne sont pas les mêmes liens qu’avec mon père. Avec mon père, on parlait plus franco. Avec mon coach, on s’entend bien, j’ai beaucoup progressé aussi avec lui », explique Thomas Gunzinger.