Un titre pour Thomas Gunzinger en Slovaquie

Un nouveau titre référence pour Thomas Gunzinger. Le joueur de tennis jurassien de 16 ans s’est offert un tournoi ITF ce week-end en Slovaquie. De nombreux athlètes classés dans le top-100 chez les 18 ans et moins et à l’ATP ont également participé à cette compétition. En finale, le Delémontain a battu Benjamin Gusic Van 6-2 6-7 6-4. Le Britannique s’illustre depuis de nombreuses années dans le tennis. Il a même atteint la 42e place mondiale sur le circuit ITF. Thomas Gunziger démontre ainsi qu’il devient concurrentiel contre des joueurs du top-100. Le membre du TC Courrendlin a encore deux années pleines à jouer chez les 18 ans et moins. /comm-fwo