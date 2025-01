Un terrain de padel pour relancer le TC Alle

Les acteurs du tennis s’accordent actuellement sur le constat d’une perte de vitesse de leur discipline favorite. Parmi les raisons souvent évoquées, la perte de la locomotive Roger Federer désormais à la retraite, et plus largement le crépuscule du Big Four (Federer, Nadal, Djokovic, Murray), des licences et des cours très chers, une discipline exigeante qui demande travail et abnégation et qui subit de ce fait la concurrence du très ludique padel. En perte de dynamisme, le TC Alle prévoit justement de construire un terrain de padel et un de pickleball (autre dérivé du tennis très familial pour une première approche du sport de raquette) sur l’un de ses deux courts existants pour redonner de la vie sur sa place sportive.