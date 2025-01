La Suisse engagée en Coupe Davis

La Coupe Davis prend ses quartiers à Bienne ce week-end. La Suisse affrontera l’Espagne et tentera de se qualifier pour les finales de la compétition avec Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler, Rémy Bertola et Dominic Stricker. Carlos Alcaraz ne sera pas présent avec l’Espagne. « On espère qu’il y aura du monde, on aura besoin de soutien », déclare Christiane Jolissaint. /mmi