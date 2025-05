Thomas Gunzinger, l’apprentissage par la patience

Thomas Gunzinger est en train de forger sa carrière sur les bords du lac. Le jeune Jurassien de 16 ans vit pleinement de sa passion pour le tennis depuis l’été dernier. Il se donne du temps pour tenter de percer et de devenir un joueur professionnel. Actuellement, le Delémontain pointe au 133e rang du classement mondial pour les juniors. Son meilleur classement est une 105e place qu’il a occupée au mois de février. A Bienne, où il s’entraîne environ quatre heures par jour, Thomas Gunzinger côtoie les meilleurs entraîneurs du pays et plusieurs joueurs professionnels. Son plan de carrière est dessiné et pas question de brûler les étapes. Depuis le début de l’année, le Jurassien a disputé plusieurs tournois, échouant à deux reprises en quart de finale, à Istres et à Benicarlo. Surtout, il a travaillé, beaucoup travaillé, encadré notamment par son entraîneur Jens Gerlach qui lui distille à nouveau ses conseils depuis le début de l’année. Son énergie, il la puise chez ses proches qui le suivent avec attention et en constatant ses progrès. Le titre d’espoir jurassien de l’année 2024, décroché dernièrement, est aussi source de motivation.





Pas de Roland Garros

Thomas Gunzinger ne multiplie donc pas les tournois comme certains de ses adversaires. Il consacre beaucoup de temps aux entraînements et à sa progression : « Le chemin qui mène au professionnalisme est un marathon, pas un sprint. Il faut du temps, de la résilience et de l’abnégation », justifie Jens Gerlach. « On focalise son développement sur ce qui vient après, c’est-à-dire son passage en professionnel et à la manière dont on veut qu’il joue dans cinq ou six ans. On n’est pas obnubilé par les tournois et les points qu’il pourrait récolter au classement ITF. On instaure plusieurs blocs d’entraînement, comme maintenant où nous avons trois semaines consécutives à Bienne », explique encore Jens Gerlach. Le joueur de tennis jurassien ne participera pas au tournoi de Roland Garros ces prochains jours, son classement ne le lui permettant pas. Toutefois, jouer un Grand Chelem reste « son grand objectif », selon le jeune homme. Wimbledon approche, les chances d’y participer demeurent toutefois faibles. Mais qu’importe, Thomas Gunzinger veut se laisser du temps pour devenir « un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur », confie l’ambitieux Delémontain qui fait « beaucoup de sacrifices » pour sa passion.